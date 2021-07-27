ЦВК зареєструвала нового нардепа замість Монастирського

Новий нардеп є IT-фахівцем, після парламентських виборів він працював у штабі партії "Слуга народу" в Сумській області

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Антона Швачко народним депутатом. Він пройшов до парламенту, оскільки Денис Монастирський зы "Слуги народу" був призначений міністром внутрішніх справ.

Про це стало відомо під час засідання ЦВК 27 липня.

Зазначимо, Швачко є активістом Сумської організації "Слуги народу". Він народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку СН під № 139.

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Також нагадаємо, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Спочатку в Раді заявили, що заява була раптовою, кого будуть розглядати на його місце – поки не знають. Пізніше на засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яку депутати підтримали оплесками.

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