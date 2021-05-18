Циклон намочит всю Украину: синоптик дала "грозовой" прогноз на среду

В некоторых областях будет достаточно прохладно, а кому-то повезет с теплом больше 20 градусов

/ Фото: Pixabay

В Украине продолжит бушевать непогода и завтра. 19 мая во всех областях ожидаются дожди с грозами. Температура будет колебать от прохладных +14 до 23 тепла.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду циклоническая деятельность организует дожди и грозы во всей стране.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье – южных направлений, умеренный, при грозах возможны шквалы и град.

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня ожидается 18-23 градуса.

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На западе, а также в Житомирской и Киевской областях чуть прохладнее, 14-19 градусов.

В Киеве завтра снова дожди и грозы. Днем будет свежо, максимально около 18 градусов.

Напомним, на днях Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.