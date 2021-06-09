Циклону понравилось в Украине – в четверг ждем шквалы, град и грозы

В ближайшие дни конца дождям не видно, но без солнца украинцы тоже не останутся. Синоптик Диденко уточнила прогноз

Дожди в Украине не прекратятся в ближайшие дни. Завтра, 10 июня, тоже грозы практически везде, но температура воздуха будет очень комфортной.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украине продолжит бушевать дождевой циклон, "приправленный" грозами. В четверг грозовые дожди пройдут практически повсеместно в Украине. При грозах возможны шквалы и град.

Днем ​​10 июня просветы будут разве что на юге и севере (включая Киев). Но зонты лучше не забывать.

Читайте также: Грозы, град и шквальный ветер: до конца недели Украину будет терзать циклон

Реклама

Температура воздуха будет радовать – в течение дня ожидается 20-24 градуса.

В Киеве в четверг есть вероятность дождя с грозой, однако солнце тоже будет. Столбики термометров поднимутся до 20-23 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Одессу накрыла непогода – в городе прошел град, улицы затопило.

А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.