COVID-19 уйдет на зимние праздники? Появился свежий прогноз Кузина

Сейчас в Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что к началу сезона зимних праздников волна COVID-19 может покинуть Украину.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Коронавирус может уйти?
Как рассказал Кузин, к Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины.
"По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей", – сказал он.
Кузин отметил, что Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период праздников.
"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения", – добавил главный санврач.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 208 человек;
- летальных исходов – 608;
- выздоровело – 24 569 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 400 340 человек;
- выздоровело – 2 877 021 человек;
- летальных исходов – 84 149.