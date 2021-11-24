Стал агрессивнее? Как изменился COVID-19 в Украине с начала года

Коронавирус в мире выявили в начале 2020 года, а в Украине он появился в марте. Тогда и были введен первый локдаун. Позже в стране циркулировали пяти штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19. Сейчас же их уже шесть.
Сайт "Сегодня" сравнил информацию, как коронавирус в Украине поменялся с начала 2021 года.
Статистика коронавируса тогда и сейчас
На сегодняшний день в Украине за сутки фиксируют больше 14 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Болеют дети, медики и взрослые люди. Также в среднем за сутки:
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- госпитализируют – больше 4 тысяч человек;
- летальных случаев – больше 500;
- выздоравливают – 29 000 человека.
В начале 2021 года в Украине за сутки выявляли намного меньше больных COVID-19. В январе в среднем было:
- почти 7 тысяч новых случаев коронавирусной болезни;
- умирали от COVID-19 больше 200 человек;
- выздоравливали больше 14 тысяч украинцев.
COVID-19 стал моложе?
С начала 2021 года коронавирусом стали все чаще болеть дети и молодь. Кроме того, если ранее медики фиксировали у этих категорий среднетяжелое, а также сравнительно легкое, а временами и бессимптомное течение болезни, то теперь – очень тяжелое.
Одна из причин — украинцы стали позже обращаться за помощью и меньше тестироваться на COVID-19.
На сегодняшний день COVID-19 также в основном болеет молодежь, но которая имеет уже сопутствующие заболевания.Больше всего среди них людей с ожирением. Также есть с сахарным диабетом и гипертонической болезнью.
Врачи утверждают, в первую волну пациенты, которым было 90 и больше, выживали, а сейчас человеку 37 лет, а он – в реанимации.
Как поменялись опасные штаммы коронавируса в Украине
С начала года в Украине всего было пять штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19:
- Альфа (британский),
- Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии),
- Бета (южноафриканский),
- Гамма (бразильский),
- Каппа (индийский).
Позже в стране появился штамм "Дельта". На сегодняшний день он остается самым распространенным.
В Украине штамм "Дельта" официально "появился" 23 июня. Сейчас же есть 11 различных вариантов этого штамма. При этом почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).
"В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", – сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.
На сегодняшний день штамм "Дельта" есть по всей стране и усугубляет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Среди лидеров по распространению – крупные города: Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.
Врачи продолжают умирать от COVID-19?
Врач-педиатр Анна Горбань в эфире телеканала "Украина24" сравнила эпидемию коронавируса COVID-19 в Украине с "невидимой войной", на которой погибло много медработников.
"Вы знаете, я хочу заплакать. Потому что я хочу, чтобы в нынешнем году мы вспомнили обо всех моих коллегах, погибших в связи с этой войной с COVID-19. К сожалению, я потеряла очень близких коллег в этой войне. Это действительно война", – заявила Анна Горбань.
На сегодняшний день от коронавируса в среднем за сутки умирает почти 300 медработников. Они проводят с ковид-больными почти весь день. Но сейчас процент заболевших среди них стал меньше. Врачи утверждают, что это все благодаря соблюдению правил и защиты.
"У нас есть защитные маски, респираторы, костюмы, перчатки. Также мы все привиты. Это все дает нам чувствовать себя более спокойно", – говорит заведующий ковид-отделением пятой клинической больницы Киева Валерий Батушкин.
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от коронавирусав Украине началась 24 февраля.Тогда люди могли получить прививки:
- Pfizer;
- Sinovac;
- AstraZeneca (CoviShield);
- NovaVax.
В сутки вакцинировались почти 10 000 украинцев. Сейчас делают прививки от коронавируса в сутки 286 121 человек. Но даже спустя год 54,6% украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19.
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