Стал агрессивнее? Как изменился COVID-19 в Украине с начала года

За все время пандемии в нашей стране заболел 3 367 461 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавируса / Коллаж "Сегодня"

Коронавирус в мире выявили в начале 2020 года, а в Украине он появился в марте. Тогда и были введен первый локдаун. Позже в стране циркулировали пяти штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19. Сейчас же их уже шесть.

Сайт "Сегодня" сравнил информацию, как коронавирус в Украине поменялся с начала 2021 года.

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Статистика коронавируса тогда и сейчас

На сегодняшний день в Украине за сутки фиксируют больше 14 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Болеют дети, медики и взрослые люди. Также в среднем за сутки:

госпитализируют – больше 4 тысяч человек;

летальных случаев – больше 500;

выздоравливают – 29 000 человека.

В начале 2021 года в Украине за сутки выявляли намного меньше больных COVID-19. В январе в среднем было:

почти 7 тысяч новых случаев коронавирусной болезни;

умирали от COVID-19 больше 200 человек;

выздоравливали больше 14 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 729 новых новых случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

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COVID-19 стал моложе?

С начала 2021 года коронавирусом стали все чаще болеть дети и молодь. Кроме того, если ранее медики фиксировали у этих категорий среднетяжелое, а также сравнительно легкое, а временами и бессимптомное течение болезни, то теперь – очень тяжелое.

Одна из причин — украинцы стали позже обращаться за помощью и меньше тестироваться на COVID-19.

На сегодняшний день COVID-19 также в основном болеет молодежь, но которая имеет уже сопутствующие заболевания.Больше всего среди них людей с ожирением. Также есть с сахарным диабетом и гипертонической болезнью.

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Врачи утверждают, в первую волну пациенты, которым было 90 и больше, выживали, а сейчас человеку 37 лет, а он – в реанимации.

В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"

Как поменялись опасные штаммы коронавируса в Украине

С начала года в Украине всего было пять штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19:

Альфа (британский),

Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии),

Бета (южноафриканский),

Гамма (бразильский),

Каппа (индийский).

Позже в стране появился штамм "Дельта". На сегодняшний день он остается самым распространенным.

В Украине штамм "Дельта" официально "появился" 23 июня. Сейчас же есть 11 различных вариантов этого штамма. При этом почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).

"В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", – сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.

На сегодняшний день штамм "Дельта" есть по всей стране и усугубляет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Среди лидеров по распространению – крупные города: Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Врачи продолжают умирать от COVID-19?

Врач-педиатр Анна Горбань в эфире телеканала "Украина24" сравнила эпидемию коронавируса COVID-19 в Украине с "невидимой войной", на которой погибло много медработников.

"Вы знаете, я хочу заплакать. Потому что я хочу, чтобы в нынешнем году мы вспомнили обо всех моих коллегах, погибших в связи с этой войной с COVID-19. К сожалению, я потеряла очень близких коллег в этой войне. Это действительно война", – заявила Анна Горбань.

На сегодняшний день от коронавируса в среднем за сутки умирает почти 300 медработников. Они проводят с ковид-больными почти весь день. Но сейчас процент заболевших среди них стал меньше. Врачи утверждают, что это все благодаря соблюдению правил и защиты.

"У нас есть защитные маски, респираторы, костюмы, перчатки. Также мы все привиты. Это все дает нам чувствовать себя более спокойно", – говорит заведующий ковид-отделением пятой клинической больницы Киева Валерий Батушкин.

Некоторые врачи покинули инфекционные отделения / Коллаж "Сегодня"

Вакцинация от COVID-19

Вакцинация от коронавирусав Украине началась 24 февраля.Тогда люди могли получить прививки:

Pfizer;

Sinovac;

AstraZeneca (CoviShield);

NovaVax.

В сутки вакцинировались почти 10 000 украинцев. Сейчас делают прививки от коронавируса в сутки 286 121 человек. Но даже спустя год 54,6% украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19.

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