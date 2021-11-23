Красных может стать меньше? В Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 23 ноября в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом в Луганской и Львовской областях. В красной карантинной зоне до сих пор находится 18 регионов и Киев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
В двух областях полностью стабилизировались показатели – Львовской и Луганской. В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме – коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.
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- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская
- Черновицкая (области)
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2055 человек;
- летальных исходов – 720;
- выздоровело – 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- выздоровело – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318.