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Антирекорд заболевших, но области выходят из красной зоны: что происходит с COVID-19 в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 10:05
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В нашей стране зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки
В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 23 ноября в Украине снова зафиксировали антирекорд заболевших коронавирусом. При этом вскоре две области выйдут из красной зоны.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровело – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 353 136 человек;
  • выздоровело – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1631 случай;
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 571 случай;
Днепропетровская область – 1310 случаев;
Донецкая область – 929 случаев;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 390 случаев;
Запорожская область – 847 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 830 случаев;
Кировоградская область – 121 случай;
Луганская область – 233 случая;
Львовская область – 540 случаев;
Николаевская область – 481 случай;
Одесская область – 439 случаев;
Полтавская область – 1141 случай;
Ровенская область – 516 случаев;
Сумская область – 255 случаев;
Тернопольская область – 99 случаев;
Харьковская область – 407 случаев;
Херсонская область – 94 случая;
Хмельницкая область – 263 случая;
Черкасская область – 585 случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черниговская область – 229 случаев.

Все больше областей попадает в красную зону
Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Черновицкая (области)

В Украине две области выходят из красной зоны

В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны. Это связано с тем, что в этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Как рассказал Ляшко, в Луганской и Львовской областях уже третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", – отметил глава Минздрава.

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса

Во Львове организуют пункт вакцинации от COVID-19для бездомных. Работать они начнут в следующую пятницу, 26 ноября.

Пункт вакцинации будет находится в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а. Он будет работать с 26 ноября с 11:00 до 18:00.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни", – утверждают в горсовете.

Количество смертей среди детей увеличивается

В Кировоградской области после COVID-19 умерла 13-летняя девочка. У нее было сопутствующее заболевание. Об этом сообщил Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней.

В сообщении центра отметили, что отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай заболеваемости среди детей, а именно:

  • проведение эпидрасследования;
  • выявление контактных лиц;
  • проведение всех эпидемических мероприятий.

"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", – говорится в сообщении.

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