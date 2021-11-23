Антирекорд заболевших, но области выходят из красной зоны: что происходит с COVID-19 в Украине

В нашей стране зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 23 ноября в Украине снова зафиксировали антирекорд заболевших коронавирусом. При этом вскоре две области выйдут из красной зоны.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.

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