Сколько украинцев погибнет от COVID-19 до конца года: ученый назвал страшные цифры

В последние дни смертность от коронавируса не растет

Количество умерших от COVID-19 может увеличиться на 15-20 тысяч человек/Коллаж: Сегодня

К концу 2021 года в Украине количество смертей от коронавируса может составить 100 тысяч человек. Смертность от болезни пока не идет на спад.

Об этом в интервью DW заявил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

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Реалистичный сценарий

"До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть, до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч смертей", — сказал Игорь Бровченко.

Спад заболеваемости

Бровченко отметил, что спад показателей заболеваемости COVID-19 к показателям, которые фиксировались в августе-сентябре, продлится до января 2022 года. Он подчеркнул, что в последние дни количество смертей от коронавируса в Украине не растет.

"Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, но можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то можем ожидать, что сейчас проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", — отметил Игорь Бровченко.

Статистика COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Также за прошлые сутки:

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госпитализированы – 3907 человек;

летальных случаев – 752;

выздоровели – 19 633 человека.

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