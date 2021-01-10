Коронавирус, итоги недели: "пир во время чумы" и мошенничество с вакцинами

Если весенний локдаун запер украинцев по домам, то январские карантинные ограничения, призванные перед сезоном гриппа разгрузить медсистему от наплыва больных COVID-19, вполне могут иметь противоположный эффект.

Реклама

Из-за активного перемещения в праздничные дни больных будет больше обычного. Ведь украинцы не отказали себе в удовольствии как погостить и развеяться, так и массово отправиться на горнолыжные курорты.

Напомним, за прошедшую неделю выявлено 40 933 новых случая заражения коронавирусом, умерли 913 украинцев, выздоровели 62 733 человека. Итого, число выздоровевших от коронавируса на 21 800 превышает число заболевших.

Но госпитализируют подчас до половины всех новых зараженных. По данным Минздрава, начиная со 2-го января, в Украине на больничный режим лечения приняли 19 129 человек.

Реклама

Читайте также: В Минздраве объяснили, почему носки и лампочки стали "запрещенкой" в супермаркетах



А COVID-19 тем временем "помолодел"



Украинцы 30-40 лет, а также дети и молодежь стали чаще подхватывать коронавирус. Кроме того, если ранее медики фиксировали у этих категорий среднетяжелое, а также сравнительно легкое, а временами и бессимптомное течение болезни, то теперь – очень тяжелое. Одна из причин — украинцы стали позже обращаться за помощью и меньше тестироваться на COVID-19.

Жульничество шагает в ногу

В тренде Cнег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января

От январского локдауна не отстает и мошенничество с вакцинами от COVID-19. СБУ уже расследует ввоз в страну и продажу ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

Понятное дело, кто купит препарат у мошенников, тот не только потеряет свои деньги, получив фальшивку, но и нанесет серьезный ущерб здоровью. Будьте бдительны!



Дело помощи утопающим

По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинцы не останутся беззащитными перед COVID-19. Государство в ближайшую неделю подпишет соответствующие договоры. И к тому же не с одним поставщиком вакцины.

Читайте также: Степанов заявил, что его не смущает репутация поставщика китайской вакцины

Реклама

Две хорошие новости

Во-первых, вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее 8 месяцев, а возможно, и до двух лет. Во-вторых, будет защищать от новых штаммов коронавируса.

А тем временем развитые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама