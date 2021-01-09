Степанов заявил, что его не смущает репутация поставщика китайской вакцины

Глава Минздрава подчеркнул: он не понимает, что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия

Минздрав Украины остановил выбор на операторе "Лекхим" для закупки вакцины Sinovac по требованию китайского производителя.

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Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в интервью каналу "Настоящее время", созданному "Радио Свобода" с участием "Голоса Америки".

Китайская компания Sinovac Biotech давно сотрудничает с фармпредприятием "Лекхим" и решила осуществлять поставки в Украину с его помощью.

"Это было условие китайской стороны, что свои поставки они будут осуществлять через это предприятие", – сказал министр.

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Степанов подчеркнул, что его не смущает репутация "Лекхима".

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"Что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, выпускающее лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там придумала и заявила? Я даже не понимаю, на основании чего он меня может смущать", – заметил глава Минздрава.

Напомним, компания "Лекхим" принадлежит Валерию Печаеву, которого СМИ называют соратником экс-министра здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.

Продолжается публичный скандал между руководством Минздрава и ГП "Медицинские закупки Украины"? связанный с финансированием закупки лекарств и вакцин от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил получение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Смотрите в нашем сюжете об обвинении Минзрава в затягивании переговоров с производителями и о том, когда Украина получит вакцину:

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