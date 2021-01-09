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Степанов заявив, що його не бентежить репутація постачальника китайської вакцини

9 січня, 14:30

Ольга Литвин Ольга Литвин

Голова МОЗ підкреслив: він не розуміє, що таке "негативний фон" навколо цього підприємства

МОЗ України зупинив вибір на операторі "Лекхім" для закупівлі вакцини Sinovac на вимогу китайського виробника.

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Про це голова МОЗ Максим Степанов повідомив у інтерв'ю каналу "Теперішній час", створеному "Радіо Свобода" за участю "Голосу Америки".

Китайська компанія Sinovac Biotech давно співпрацює з фармпідприємством "Лекхім" і вирішила здійснювати постачання до України за його допомогою.

"Це була умова китайської сторони, що своє постачання вони здійснюватимуть через це підприємство", – сказав міністр.

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Степанов підкреслив, що його не бентежить репутація "Лекхіму".

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"Що таке "негативний фон" навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, що випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є "негативний фон", тому що якась організація щось там придумала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити", – зауважив голова МОЗ.

Нагадаємо, компанія "Лекхім" належить Валерію Печаєву, якого ЗМІ називають соратником ексміністерки охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової.

Триває публічний скандал між керівництвом МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України" пов'язаний із фінансуванням закупівлі ліків і вакцин від коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив отримання заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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Дивіться в нашому сюжеті про звинувачення МОЗ у затягуванні перемовин із виробниками і про те, коли Україна отримає вакцину:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Китай вакцина Украина закупівля Максим Степанов
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