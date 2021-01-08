В Україні все частіше підхоплюють COVID-19 діти та молодь – Степанов

Раніше медики фіксували легкий і безсимптомний перебіг хвороби у молодих людей

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Українці 30-40 років, а також діти та молодь стали частіше інфікуватися COVID-19.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Цю тенденцію наразі спостерігають у всіх регіонах країни, підкреслив він.

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Раніше Степанов зазначав, що в молоді захворювання на коронавірус усе частіше супроводжується ускладненнями і перебіг недуги дуже тяжкий.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я попередило про пік захворюваності на COVID-19 у січні-лютому.

Незважаючи на певну стабілізацію ситуації, пандемія коронавірусу не відступає. В Україні, як і раніше, фіксують значну кількість випадків заражень і госпіталізацій. Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов заявив, що влада має безплатно забезпечити вакциною групи ризику:

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