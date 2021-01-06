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Зеленський доручив СБУ розібратися з "контрабандою" вакцини від коронавірусу

6 січня, 17:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У держави є чіткий план вакцинації, нагадав президент

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення до нашої країни контрабандою вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", – підкреслив президент.

За його словами, у держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19. А за контрабанду і контрафакт має бути покарання, додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав міністерствам охорони здоров'я та внутрішніх справ перевірити інформацію про те, що він і низка депутатів нібито таємно отримали вакцину Pfizer від коронавірусу, яку нелегально привезли з Ізраїлю.

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Також раніше чутки про "підпільну вакцинацію" спростував також інший фігурант скандалу – глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, який теж нібито приймав вакцину.

Джерело: Беларусь 1

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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СБУ вакцина Володимир Зеленський коронавірус скандали COVID-19

Джерело: Сьогодні

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