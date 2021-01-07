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Локдаун начнется завтра. Все, что нужно знать о жестком карантине

7 января, 13:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Два города отказались вводить дополнительные ограничения

В Украине 8 января начинается зимний локдаун, он продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.

Главные запреты:

  • Кафе, бары, клубы и рестораны будут закрыты. Можно работать только навынос или доставкой;
  • В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию;
  • Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом;
  • Массовые мероприятия также будут отменены;
  • Все рынки также закроют;
  • Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).

Что разрешено:

  • Магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
  • Заправки (без зон питания);
  • Банки и финучреждения;
  • Ветеринарные клиники, аптеки;
  • Отели;
  • Почта.

Изменения в работе учреждений:

  • В Киеве Центры предоставления админуслуг будут предоставлять только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении);
  • Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим;
  • Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Транспорт

  • Общественный наземный транспорт будет возить только сидячих пассажиров;
  • В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке;
  • Интервалы в графике рейсов могут увеличить;
  • Курсирование поездов не остановится, но введут жесткие ограничения;
  • Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. При этом если едете заграницу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.

Кто против?

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Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.

Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируются случаи заражения.

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Глава Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус локдаун
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