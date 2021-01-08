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В Україні розпочався локдаун. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин

8 січня, 00:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Два міста відмовилися вводити додаткові обмеження

В Україні опівночі 8 січня розпочався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони й обмеження жорсткого карантину.

Головні заборони:

  • Кафе, бари, клуби і ресторани відтепер має бути зачинено. Вони можуть працювати тільки навинос або з доставленням.
  • У ТЦ можна купувати лише товари повсякденного попиту, пресу і побутову хімію.
  • Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною.
  • Масові заходи скасовуються.
  • Всі ринки також зачиняють.
  • Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).

Що дозволено:

  • магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
  • заправки (без зон харчування);
  • банки і фінустанови;
  • ветеринарні клініки, аптеки;
  • готелі;
  • пошта.

Зміни в роботі установ:

  • У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видання паспортів, свідоцтв про народження).
  • Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим.
  • Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Транспорт

  • Громадський наземний транспорт возитиме тільки пасажирів на місцях для сидіння.
  • У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці.
  • Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити.
  • Курсування поїздів не зупиняють, але вводять суворі обмеження.
  • Міжнародне і внутрішнє авіасполучення не обмежують. Якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.

Хто проти?

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Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.

Наприклад, у Тернополі мер вважає, що потреби в жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксують випадків зараження.

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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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карантин Украина коронавірус локдаун
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