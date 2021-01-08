В Україні розпочався локдаун. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин

В Україні опівночі 8 січня розпочався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони й обмеження жорсткого карантину.
Головні заборони:
- Кафе, бари, клуби і ресторани відтепер має бути зачинено. Вони можуть працювати тільки навинос або з доставленням.
- У ТЦ можна купувати лише товари повсякденного попиту, пресу і побутову хімію.
- Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною.
- Масові заходи скасовуються.
- Всі ринки також зачиняють.
- Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).
Що дозволено:
- магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
- заправки (без зон харчування);
- банки і фінустанови;
- ветеринарні клініки, аптеки;
- готелі;
- пошта.
Зміни в роботі установ:
- У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видання паспортів, свідоцтв про народження).
- Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим.
- Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.
Транспорт
- Громадський наземний транспорт возитиме тільки пасажирів на місцях для сидіння.
- У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці.
- Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити.
- Курсування поїздів не зупиняють, але вводять суворі обмеження.
- Міжнародне і внутрішнє авіасполучення не обмежують. Якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.
Хто проти?
Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.
Наприклад, у Тернополі мер вважає, що потреби в жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксують випадків зараження.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
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