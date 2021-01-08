В Україні розпочався локдаун. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин

В Україні опівночі 8 січня розпочався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони й обмеження жорсткого карантину.

Головні заборони:

Кафе, бари, клуби і ресторани відтепер має бути зачинено. Вони можуть працювати тільки навинос або з доставленням.

У ТЦ можна купувати лише товари повсякденного попиту, пресу і побутову хімію.

Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною.

Масові заходи скасовуються.

Всі ринки також зачиняють.

Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).

Що дозволено:

магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);

заправки (без зон харчування);

банки і фінустанови;

ветеринарні клініки, аптеки;

готелі;

пошта.

Зміни в роботі установ:

У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видання паспортів, свідоцтв про народження).

(видання паспортів, свідоцтв про народження). Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим.

Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Транспорт

Громадський наземний транспорт возитиме тільки пасажирів на місцях для сидіння.

У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці.

(на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці. Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити.

Курсування поїздів не зупиняють, але вводять суворі обмеження.

Міжнародне і внутрішнє авіасполучення не обмежують. Якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.

Хто проти?

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Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.

Наприклад, у Тернополі мер вважає, що потреби в жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксують випадків зараження.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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