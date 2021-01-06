Тернопіль відмовився вводити "зимовий" локдаун

Влада Тернополя вирішила не вводити посилений карантин, який стартує з 8 січня по всій Україні.

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Про це заявив мер міста Сергій Надал в інтерв'ю місцевому телеканалу "Т1 Новини".

За його словами, в останні дні в місті зменшується кількість COVID-хворих, а серед дітей та працівників освіти практично не фіксуються випадки зараження.

"Тому сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не вводити жодних додаткових обмежень до тих, які діяли раніше... Відповідне рішення вже підписано", – заявив градоначальник.

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Надал розповів, що з 11 січня діти підуть до школи – молодші класи повноцінно, а старші – за змішаною системою. Також влада рекомендує підприємцям "не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше".

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Раніше сайт "Сьогодні" нагадав українцям, які нас чекають обмеження і заборони з 8 січня, і що все ж працюватиме.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що в Україні можуть скасувати локдаун. Він пояснив це тим, що систему охорони здоров'я необхідно розвантажити від коронавірусу перед початком сезону грипу.

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