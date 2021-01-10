Коронавірус, підсумки тижня: "бенкет під час чуми" та шахрайство з вакцинами

Якщо весняний локдаун замкнув українців у домівках, то січневі карантинні обмеження, покликані перед сезоном грипу розвантажити медсистему від напливу хворих на COVID-19, цілком можуть мати протилежний ефект.

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Через активне переміщення у святкові дні хворих буде більше ніж зазвичай. Адже українці не відмовили собі в задоволенні як погостювати й розвіятися, так і масово вирушити на гірськолижні курорти.



Нагадаємо, за минулий тиждень виявили 40 933 нові випадки зараження коронавірусом, померло 913 українців, одужало 62 733 людини. Отже, число тих, хто одужав від коронавірусу, на 21 800 перевищує число тих, хто захворів.

Утім, госпіталізують часом до половини всіх нових заражених. За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 2-го січня, в Україні на лікарняний режим надання медичної допомоги прийняли 19 129 людей.

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А COVID-19 тим часом "помолодшав"



Українці 30-40 років, а також діти і молодь стали частіше підхоплювати коронавірус. Крім того, якщо раніше медики фіксували у цих категорій середньотяжкий, а також порівняно легкий, а часом і безсимптомний перебіг хвороби, то тепер – дуже важкий. Одна із причин – українці стали пізніше звертатися по допомогу та менше тестуватися на COVID-19.

Шахрайство крокує в ногу

Від січневого локдауну не відстає і шахрайство з вакцинами від COVID-19. СБУ вже розслідує ввезення у країну і продаж отруйних лікарських засобів сильної дії під виглядом вакцини від COVID-19 компанії Pfizer.

Хто купить препарат у шахраїв, той не тільки втратить свої гроші, отримавши фальшивку, а й завдасть серйозної шкоди здоров'ю. Будьте уважні!



Допомога тим, хто тоне

За словами глави МОЗ Максима Степанова, українці не залишаться беззахисними перед COVID-19. Держава найближчими днями підпише відповідні угоди. І до того ж не з одним постачальником вакцини.

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Дві добрі новини

По-перше, вакцина від COVID-19 працюватиме значно довше, ніж вакцина від грипу, тобто не менше ніж 8 місяців, а можливо, і до двох років. По-друге, захищатиме від нових штамів коронавірусу.

А тим часом розвинені країни скупили більшу частину вакцин від COVID-19:

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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