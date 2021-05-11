COVID-паспорта в Украине. Какие бонусы получат украинцы за вакцинацию

Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые будут давать ковидные сертификаты украинцам – подробности

Фото: biontech.de

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать. Также министерство здравоохранения прорабатывает вопрос бонусов внутри страны.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "РБК Украина".

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Отметим, COVID-сертификат – это документ, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19. Данные в COVID-сертификаты будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача либо через приложение или портал "Дія".

Напомним, в марте Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.