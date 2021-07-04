CША передадут Украине военные катера

В следующем году США начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Военно-Морскими силами Украины в Одессе.

"Украина вместе с США, Великобританией, Турецкой Республикой и многими другими нашими друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, построению современной военно-морской инфраструктуры, подготовке личного состава", – сказал президент.

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По его словам, военно-морская база "Восток" в Бердянске "наращивает мощности и активно строит свою инфраструктуру".

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"В порту Южном формируется инфраструктура, развернуто управление дивизионом кораблей, базируются два катера типа Island и ожидается пополнение – еще минимум три катера, которые сейчас проходят модернизацию в США. В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", – заявил глава государства.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-Морских Сил.

Также напомним, Украина скоро получит турецкие беспилотники Bayraktar.

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