Делали сертификаты знакомым. Во Львове разоблачили медиков на подделке COVID-документов

COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія". / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове разоблачили мошенническую схему по изготовлению и распространение поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19. Схему организовали медицинские работники одной из городских клинических больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Как работала схема

Злоумышленники искали клиентов среди своих знакомых. Медработница, фактически не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему "HELSI" недостоверные сведения о прохождении вакцинации. После внесения данных в систему COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія", а бумажный сертификат можно было забрать в заранее согласованном месте.

Один фальсифицированный сертификат стоил от 2000 до 4000 грн.

У мошенников провели обыски

В ходе следственных действий по местам жительства и работы участников схемы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинская документация с записями о псевдовакцинации, в том числе поддельные COVID-сертификаты.

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Расследование продолжается, решается вопрос о назначении ряда экспертиз и уведомления о подозрении.

Как могут наказать за использование поддельных сертификатов

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за нехватку документа человеку грозит штраф, а за подлог – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

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За подделку самого сертификата и печатей можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление существуют риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

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