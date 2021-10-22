Что грозит украинцам за поддельные COVID-сертификаты? Рассказываем

В Украине уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов

Проверяют COVID-сертификаты полицейские / Коллаж "Сегодня"

С начала года возбуждено 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов. За подделку этого документав Украине можно попасть в тюрьму на три-пять лет. В то же время уголовная ответственность грозит и тем, кто пользуется фальшивым документом.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Наказание за преступление

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на 5 лет.

За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Внесение неправдивой информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ. Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьме.

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Куда обращаться из-за подделок COVID-сертификатов

"В Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102. Берегите свою жизнь, а не разменивайте ее на подделки", – заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказал Алексей Билошицкий.

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Как проверяют подлинность COVID-сертификата

Силовики рассказали, на что будут обращать внимание в бумажном и цифровом документе, проверяя его подлинность.

Печать врача/медучреждения, где выдан документ. Она должна быть четкой и не "размытой".

Подпись врача, выдавшего документ. При желании правоохранители могут сразу же отыскать контакты медика и по телефону выяснить, выдавал ли он этот документ.

Качество печати документа. Если буквы "размыты", то правоохранители усомнятся в его подлинности.

Название учреждения, в котором выдан документ. Если таковым окажется не медучреждение, то сертификат сочтут подозрительным. Были случаи, когда сертификаты выдавали визовые центры. Документы оказались поддельными.

QR-код в цифровом COVID-сертификате в приложении "Дія". Он легко сканируется устройством, которое уже есть у правоохранителей.

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