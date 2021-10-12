Какие документы нужны для поездок между областями с 21 октября: перечень Минздрава

С 21 октября в Украине усиливают карантин – будут действовать новые правила перевозок в общественном транспорте, согласно которым запретят проезд для невакцинированных. Для того, чтобы попасть в поезд или автобус, нужно будет иметь при себе определенные документы.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Желтая" зона
Если вы передвигаетесь в пределах регионов с желтым уровнем эпидопасноти вам необходим один из следующих документов:
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- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.
"Красная" зона
Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопаснотива вам необходим один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.
На кого распространяются новые правила
Новые правила межрегиональных перевозок затронут всех, но не будут распространяться на несовершеннолетних .
Они касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. А именно:
- автомобильного транспорта на автобусных маршрутах,
- самолетов,
- поездов.
Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик .
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