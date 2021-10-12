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Какие документы нужны для поездок между областями с 21 октября: перечень Минздрава

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
12 октября, 18:48
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Новые правила будут распространяться на всех, кроме несовершеннолетних. Ответственность – на перевозчиках
В Украине ужесточают требования для проезда в маршрутках.
В Украине ужесточают требования для проезда в маршрутках. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября в Украине усиливают карантин – будут действовать новые правила перевозок в общественном транспорте, согласно которым запретят проезд для невакцинированных. Для того, чтобы попасть в поезд или автобус, нужно будет иметь при себе определенные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Желтая" зона

Если вы передвигаетесь в пределах регионов с желтым уровнем эпидопасноти вам необходим один из следующих документов:

  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.

"Красная" зона

Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопаснотива вам необходим один из следующих документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.

На кого распространяются новые правила

Новые правила межрегиональных перевозок затронут всех, но не будут распространяться на несовершеннолетних .

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Они касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. А именно:

  • автомобильного транспорта на автобусных маршрутах,
  • самолетов,
  • поездов.

Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик .

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