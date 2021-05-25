Дело бывшего главы КСУ Тупицкого отправили в суд

Судью обвиняют в заведомо ложных показаниях и подкупе свидетеля, Тупицкому грозит лишение свободы до 5 лет

Дело бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого отправили в суд.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и ГБР.

Судью обвиняют:

в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);

подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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Ранее мы писали, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения в деле о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

Как сообщали новости "Сегодня", в деле Зуевского энергомеханического завода Тупицкий не явился в суд для избрания меры пресечения 2 апреля. 15 апреля он снова не пришел – якобы Тупицкий попал в больницу.