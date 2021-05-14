Тупицкий будет судиться за зарплату главы КСУ: Отстранение – это ошибка

Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Владимир Зеленский отстранил от должностей, пытаются через суд вернуть себе полномочия и зарплаты. Денег не получают с конца марта – с тех пор, как президент отменил указ об их назначении.

Реклама

К слову, средняя ставка судьи Конституционного суда – 254 тыс. гривен в месяц. Не могут сейчас эти служители Фемиды и пользоваться государственными квартирами и служебными авто.

Видео: Сегодня

И Тупицкий, и Касминин считают себя действующими судьями Конституционного суда, свое отстранение – ошибкой, об этом рассказали в эксклюзивном интервью "Сегодня". А уголовное дело против себя – Тупицкий, которого обвиняют в лжесвидетельстве, назвал безосновательным. И пожаловался на здоровье – именно потому, мол, и не является в суде, где ему должны были избрать меру пресечения.

"Если не будет преград в состоянии здоровья, то, конечно, буду приходить. Но когда речь идет о сердечных заболеваниях, то вы понимаете: что вот человек сидит, а завтра его уже нет. Я все-таки верю, что суд будет объективным. И по мере пресечения, и вообще по этому делу. Повестки – я специально направляю повестки так, чтобы они были в нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Да, это дает мне возможность не являться по неправильно врученным повесткам", – заявил Александр Тупицкий.

Читайте также: Тупицкого не пустили в КСУ, но зарплату в 300 тысяч продолжают платить

А накануне жилище Тупицкого обыскали – следователи проверяли причастность судьи к преступной организации. Забрали, по его словам, жесткий диск с компьютера, старый телефон жены и патроны к охотничьему карабину. Обвиняют его, напомним, в ложных показаниях и подкупе свидетеля, но выбрать служителю Фемиды меру пресечения никак не могут – Тупицкий игнорирует заседания. Очередной шанс явиться в суд будет на следующей неделе.

Реклама

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чеканова заявила:

"Повестки действительно вручает следователь ГБР, который ведет расследование. Однако все они оформлены в строгом соответствии с нормативно-правовых документов. Подобные заявления бывшего председателя Конституционного суда Украины носят откровенно манипулятивный характер и направлены на оправдание позиции систематической неявки в суд".

Напомним, Александр Тупицкий подозревается в совершении преступлений против правосудия по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, сочетающиеся с искусственным созданием доказательств защиты, подкупом свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Ранее он несколько раз не явился на судебные заседания в своем деле. Так, 15 апреля его адвокаты сообщили суду, что их клиент не явился якобы из-за госпитализации на стационарное лечение.

Также Тупицкий не явился в суд 7 апреля. Тогда он мотивировал это тем, что срочно нужно было ехать к матери, у которой якобы были проблемы со здоровьем.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда