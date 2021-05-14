Тупицький буде судитися за зарплату голови КСУ: Відсторонення – це помилка

Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент Володимир Зеленський усунув з посад, намагаються через суд повернути собі повноваження й зарплати. Грошей не отримують від кінця березня – відколи президент скасував указ про їхнє призначення.

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До слова, середня ставка судді Конституційного суду – 254 тисячі гривень на місяць. Не можуть тепер ці служителі Феміди й користуватися державними квартирами й службовими авто.

Відео: Сьогодні

І Тупицький, і Касмінін вважають себе чинними суддями Конституційного суду, своє відсторонення – помилкою, про це розповіли в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні". А кримінальну справу проти себе Тупицький, якого звинувачують у неправдивих свідченнях, назвав безпідставною. Й пожалівся на здоров’я – саме тому, мовляв, і не з’являється в суді, де йому мали обрати запобіжний захід.

"Якщо не буде перепон у стані здоров’я, то, звичайно, буду приходити. Але коли мова йде про сердечні захворювання, то ви розумієте: що от людина сидить, а завтра її вже немає. Я все-таки вірю, що суд буде об’єктивним. І за мірою запобіжного заходу, і взагалі у цій справі. Повістки – я спеціально направляю повістки так, щоб вони були в порушення кримінально-процесуального кодексу. Так, це дає мені змогу не з’являтися через неправильно вручені повістки", – заявив Олександр Тупицький.

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А напередодні житло Тупицького обшукали – слідчі перевіряли причетність судді до злочинної організації. Забрали, за його словами, жорсткий диск із комп’ютера, старий телефон дружини й набої до мисливського карабіна. Звинувачують його, нагадаємо, в неправдивих свідченнях та підкупі свідка, але обрати служителю Феміди запобіжний захід ніяк не можуть – Тупицький ігнорує засідання. Черговий шанс з’явитися до суду він матиме наступного тижня.

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Речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова заявила:

"Повістки, дійсно, вручає слідчий ДБР, який веде розслідування. Однак усі вони оформлені у чіткій відповідності до нормативно-правових документів. Подібні заяви колишнього голови Конституційного суду України носять відверто маніпулятивнтий характер та направлені на виправдовування позиції систематичної неявки до суду".

Нагадаємо, Олександр Тупицький підозрюється у скоєнні злочинів проти правосуддя за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Раніше він декілька разів не з'явився на судові засідання у своїй справі. Так, 15 квітня його адвокати повідомили суду, що їхній клієнт не з'явився через нібито госпіталізацію на стаціонарне лікування.

Також Тупицький не з'явився до суду 7 квітня. Тоді він мотивував це тим, що терміново потрібно було їхати до матері, у якої нібито були проблеми зі здоров'ям.

Всі подробиці в спецтемі Скандал навколо Конституційного Суду