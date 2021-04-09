Дело на 100 тысяч: суд отправил брата судьи Вовка за решетку

Суд дал возможность подозреваемому выйти под залог, но нужно заплатить десятки миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному адвокату Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка и сотрудником Службы внешней разведки. Его отправили за решетку с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, сегодня суд разрешил арестовать подозреваемого на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн.

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Если он внесет залог, то должен будет выполнять такие требования:

являться по каждому требованию следователя, детектива, прокурора, следственного судьи, суда;

не покидать пределы Киева и с. Гатное Киевской области без разрешения;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

сдать паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Напомним, Юрия Зонтова и еще одного адвоката задержали на взятке в 100 тысяч долларов: они были посредниками в передаче денег судьям Окружного админсуда за принятие "нужного" решения в пользу некого субъекта хозяйствования. Также во время обысков в квартире Зонтова обнаружила миллионы долларов и другой валюты.