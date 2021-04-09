Дело на 100 тысяч: суд отправил брата судьи Вовка за решетку

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному адвокату Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка и сотрудником Службы внешней разведки. Его отправили за решетку с возможностью внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Так, сегодня суд разрешил арестовать подозреваемого на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн.
Если он внесет залог, то должен будет выполнять такие требования:
- являться по каждому требованию следователя, детектива, прокурора, следственного судьи, суда;
- не покидать пределы Киева и с. Гатное Киевской области без разрешения;
- воздерживаться от общения с определенными лицами;
- сдать паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.
Напомним, Юрия Зонтова и еще одного адвоката задержали на взятке в 100 тысяч долларов: они были посредниками в передаче денег судьям Окружного админсуда за принятие "нужного" решения в пользу некого субъекта хозяйствования. Также во время обысков в квартире Зонтова обнаружила миллионы долларов и другой валюты.
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