"Дело на контроле": у Зеленский отреагировали на гибель белоруса Шишова

Спикер банковой Никифоров сказал, что будет, если за гибелью Шишова стоят иностранные спецслужбы

Зеленский не спустит на тормозах гибель Шишова. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский лично контролирует ситуацию с расследованием гибели белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве и готов отреагировать, если выяснится, что это была операция иностранных спецслужб. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент держит это дело на контроле. Нам важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. Нам важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы над этим работаем", – сказал он.

На вопрос о том, что будет, если станет известно, что это была спецоперация иностранных спецслужб, Никифоров ответил: "Будет реакция президента".

Напомним, 2 августа стало известно об исчезновении Шишова: он утром предположительно вышел на пробежку в Святошинском районе и с того времени на связь не выходил. А сегодня в одном из парков Киева его нашли повешенным. Белорусская эмигрантка в Украине рассказала "Сегодня" подробности гибели Шишова.

В полиции рассматривают две версии гибели: самоубийство и совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства. В Белорусском доме в Украине, главой которого был погибший, утверждают, что это работа белорусских чекистов. Читайте все подробности смерти белорусского оппозиционера Шишова в Киеве.