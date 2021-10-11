"Дельта" набирает обороты в Украине: список городов-лидеров по заболеваемости

Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день 95% случаев выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта". У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко изданию "Голос Америки".
Особенности "Дельты" на территории Украины
Как сообщил Ляшко, в Украине инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.
"Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – отметил министр.
Города-лидеры по распространению вируса в Украине
Ляшко сообщил, что на сегодняшний день среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.
Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.
Карантин в Украине
Сейчас все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.
Какие области могут стать "оранжевыми":
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
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На сегодняшний день Херсонская область ближе всех к красной зоне. В этом регионе самые худшие показатели по статистике коронавируса.