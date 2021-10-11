"Дельта" набирає обертів в Україні: список міст-лідерів по захворюваності

Штам "Дельта" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
На сьогоднішній день 95% випадків виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта". У інфікованої людини можуть бути симптоми 7-8 днів.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".
Особливості "Дельти" на території України
Як повідомив Ляшко, в Україні інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає з 92% до 70%.
"Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", – зазначив міністр.
Міста-лідери з поширення вірусу в Україні
Ляшко повідомив, що на сьогоднішній день серед лідерів з розповсюдження вірусу в Україні великі міста – Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.
Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській і Донецькій областях.
Карантин в Україні
Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".
Які області можуть стати "помаранчевими":
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
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А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів.Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.
На сьогоднішній день Херсонська область ближче всіх до "червоної зони". У цьому регіоні найгірші показники по статистиці коронавірусу.