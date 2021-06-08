Дельта-вариант коронавируса – что это, чем опасен и есть ли в Украине?

В Британии дельта-вариант вируса стал доминирующим. Несмотря на самый высокий уровень вакцинации в Европе, в стране начался рост заболеваемости

После пяти месяцев падения заболеваемости ковидом в Британии снова начался ее рост. Это связывают в дельта-вариантом коронавируса, который идет из Индии. Штамм распространяется в два раза быстрее по сравнению с британским, и эффективность вакцин против него ниже.

Откуда взялся дельта-вариант?

Дельта-вариант – один из подтипов варианта вируса (B.1.617.2), который появился в Индии. Впервые его заметили в декабре. Однако штамм начал быстро распространяться и теперь вызывает больше опасений.

Возможно, это самый заразный вариант. "Дельта" уже распространилась по крайней мере на 62 страны.

Вариант B.1.617.2 начали называть "дельтой" недавно.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

31 мая ВОЗ объявила, что будет давать вариантам SARS-Cov-2 названия по буквам греческого алфавита. Так сделали потому, что использование названий стран формирует негативные предрассудки к этим странам. Так британский коронавирус превратился в альфа-, южноафриканский – в бета-, а бразильский – в гамма-вариант.

К тому же названия "индийский", "британский" и т. д. путают, если в стране находят два штамма. Например, в Индии еще есть вариант "каппа" (B.1.617.1), который появился тоже в декабре прошлого года.

Чем опасна "дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых дельта-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "дельты" по сравнению с другими вариантами:

"дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Дельта-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

В Британии дельта-вариант уже стал доминирующим. А статистика заболеваемости пошла вверх.

Вакцины эффективны против варианта "дельта"?

Изучение продолжается. Исследование в Великобритании показало, что вакцины AstraZeneca и Pfizer дают такой же уровень защиты от варианта "дельта", как и против более раннего варианта "альфа".

Так, две дозы AstraZeneca на 60% эффективны против симптомов варианта Delta, а Pfizer – на 88%.

Данных о CoronoVac, который используется в Украине, нет.

Этот вариант вируса уже есть в Украине?

Нет данных, что в Украине есть индийский вариант вируса или его подтип "дельта". У нас просто не отслеживают мутаций вируса. Притом что оборудование есть в Институте молекулярной биологии и генетики, а также в Институте эпидемиологии и инфекционный заболеваний.

Но чтобы провести секвенирование, нужны дорогие реагенты, отмечают ученые. Плюс есть бюрократические проблемы с получением разрешений на исследования.

Поэтому Украина в основном отправляет образцы или в Германию, или в Великобританию. Это занимает много времени – пока образцы доставят и пока до них дойдет очередь.

Фото: Facebook Людмилы Антоненко

Хотя важно наладить свою систему секвенирования, чтобы вовремя понимать, с чем имеем дело, считает Сергей Комиссаренко, академик, директор Института биохимии им. А. В. Палладина.

"У нас возможности геномного анализа очень ограниченны. Например, Великобритания имеет в своем банке сотни тысяч данных о мутации вируса, в США – миллионы вариантов мутаций. А мы можем только подтвердить, что да, это британский вариант", – говорит Комиссаренко.

Без секвенирования мы заметим новый штамм в разгар следующей волны.

Если весенняя волна была связана с британским штаммом вируса, то следующая будет связана, если не с "дельтой", то с другим вариантом. Тем более что в Украине хотя бы одну дозу получили только 3% населения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине обновили зоны карантина – в стране стало меньше регионов, которые соответствуют показателям зеленой зоны.

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