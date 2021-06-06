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В Украине уменьшилось количество областей, которые могли бы перейти в зеленую зону

6 июня, 13:13

Виктория Барановская Виктория Барановская

Уже 13 областей соответствуют ее показателям, но пока что вся страна находится в желтой эпидемиологической зоне

В воскресенье, 6 июня, в Украине обновили зоны карантина – в стране стало меньше регионов, которые соответствуют показателям зеленой зоны.

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Об этом сообщает Минздрав.

Если еще вчера, 5 июня, в Украине 15 регионов соответствовали показателям зеленой зоны, то сегодня их 13.

Так, перейти в зеленую зону карантина могут Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области. Вчера же показатели соответствовали еще в Киеве и в Житомирской области.

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Отметим, что сейчас вся территория Украины находится в желтой эпидемиологической зоне, а в Минздраве не спешат переводить регионы в зеленую зону.

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Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы сообщали, что на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

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Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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