"Дельтакрон" – новая опасность или выдумка? Мы узнали, есть ли в Украине новый штамм

В Украине заговорили о новом штамме коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине пока не обнаружили штамма коронавируса "Дельтакрон". Как известно, по одним данным, этот штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это, якобы, и вовсе фейк.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Национальной академии наук Украины.

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Что говорят о "Дельтакроне" в Украине?

Начиная с 19 декабря, профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому пока что сложно ответить о наличии этого штамма.

"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует и есть множество неназванных вариантов. По состоянию на конец ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили каких-либо уникальных и т.п", – рассказали в НАН.

Насколько быстро новые штаммы вытесняют старые?

По словам ученых, например, в августе прошлого года в Украине половину из образцов составлял вариант "Альфа", который зашел в феврале, а еще половину – "Дельта". Анализ в конце октября показал, что 100% образцов – "Дельта". Таким образом, можно сделать вывод, что за 3-4 месяца новый штамм вытесняет предыдущий.

"Но это зависит от вида вируса. Например, по другим странам мы видим, что "Омикрон" распространяется быстро. По состоянию на 25 декабря в некоторых странах он полностью вытеснил "Дельта", – сказали в НАН, отвечая на вопрос, как быстро новые штаммы могут появиться в Украине.

"Дельтакрон" в мире

Ранее мы писали, что новый штамм обнаружили на Кипре. Из 25 пациентов с новой мутацией 11 госпитализировали.

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СМИ писали, что новый вариант имеет генетическую основу как у "Дельта"-штамма, но при этом ряд его мутаций такой же, как у "Омикрон"-штамма.