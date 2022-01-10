"Дельтакрон" – нова небезпека чи вигадка? Ми дізналися, чи є в Україні новий штам

В Україні заговорили про новий штам коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поки що не виявили штаму коронавірусу "Дельтакрон". Як відомо, за одними даними, цей штам – мікс з "Дельта" і "Омікрон", за іншими – це, нібито, взагалі фейк.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли у Національній академії наук України.

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Що говорять про "Дельтакрон" в Україні?

Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому наразі складно відповісти про наявність цього штаму.

"Але очевидним є той факт, що вірус мутує і є безліч неназваних варіантів. На кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних, тощо", – розповіли в НАН.

Наскільки швидко нові штами витісняють старі?

За словами вчених, наприклад, у серпні минулого року в Україні половину із зразків становив варіант "Альфа", який зайшов у лютому, а ще половину – "Дельта". Аналіз наприкінці жовтня показав, що 100% зразків – "Дельта". Отже, можна зробити висновок, що за 3-4 місяці новий штам витісняє попередній.

"Але це залежить від виду вірусу. Наприклад, в інших країнах ми бачимо, що "Омікрон" поширюється швидко. Станом на 25 грудня у деяких країнах він повністю витіснив "Дельта"", – сказали в НАН, відповідаючи на запитання, як швидко нові штами можуть з'явитися в Україні.

"Дельтакрон" у світі

Раніше ми писали, що новий штам виявили на Кіпрі. З 25 пацієнтів із новою мутацією 11 госпіталізували.

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ЗМІ писали, що новий варіант має генетичну основу як у "Дельта"-штаму, але при цьому ряд його мутацій такий самий, як у "Омікрон"-штаму.