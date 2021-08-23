День Государственного флага Украины и акция у посольства России – анонсы СЕГОДНЯ

В Украине празднуют День флага и акция у посольства России / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 23 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

День Государственного флага.

9:00 – на площади Конституции начнется торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины. С 9:00 до 18:00 Национальная гвардия Украины будет нести Почетный караул у здания Верховной Рады.

– на площади Конституции начнется торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины. С 9:00 до 18:00 Национальная гвардия Украины будет нести Почетный караул у здания Верховной Рады. 9:00 – акция возле посольства РФ в Киеве с целью напомнить о почти 15 тысячах погибших на Донбассе украинцах. Будет установлено 150 флагов Украины как символы украинцев, погибших от вооруженной агрессии России.

– акция возле посольства РФ в Киеве с целью напомнить о почти 15 тысячах погибших на Донбассе украинцах. Будет установлено 150 флагов Украины как символы украинцев, погибших от вооруженной агрессии России. Дни открытых дверей в Верховной Раде по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости. Регистрация для участия в экскурсии (заканчивается за 2 часа до начала мероприятия).

10:30 – мирное собрание сторонников движения Фалунь Дафа в память о погибших от репрессий в Китае возле посольства КНР в Киеве (ул. Грушевского, 32).

– мирное собрание сторонников движения Фалунь Дафа в память о погибших от репрессий в Китае возле посольства КНР в Киеве (ул. Грушевского, 32). 11:30 – учредительный саммит Крымской платформы, на котором будет одобрена Совместная декларация, определяющая основные параметры международной политики по Крыму (Парковая дорога, 16а, КВЦ "Парковый").

– учредительный саммит Крымской платформы, на котором будет одобрена Совместная декларация, определяющая основные параметры международной политики по Крыму (Парковая дорога, 16а, КВЦ "Парковый"). 14:30 – президент Украины Владимир Зеленский выступит с заявлением по итогам саммита (Парковая дорога, 16а, КВЦ "Парковый").

– президент Украины Владимир Зеленский выступит с заявлением по итогам саммита (Парковая дорога, 16а, КВЦ "Парковый"). 16:00 – внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 16:00 – выступление оркестра Военно-воздушных сил США в Европе (USAFE) в парке имени Т. Шевченко.

Киев

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8:30 - передвижной концерт музыкантов Национального академического оркестра народных инструментов Украины. В течение дня оркестр выступит на нескольких столичных локациях, а также проедет по знаковым для истории Украины местах Киева на открытом автобусе, исполняя музыкальные композиции (сбор на ул. Маршала Тимошенко, 16, у Оболонской РГА). Детали.

- передвижной концерт музыкантов Национального академического оркестра народных инструментов Украины. В течение дня оркестр выступит на нескольких столичных локациях, а также проедет по знаковым для истории Украины местах Киева на открытом автобусе, исполняя музыкальные композиции (сбор на ул. Маршала Тимошенко, 16, у Оболонской РГА). Детали. Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" в национальном заповеднике "София Киевская". Ожидается участие в саммите 11 стран и организаций: Латвия, Литва, Сербия, Ливан, Израиль, Германия, Хорватия, Коста-Рика, Бразилия. Примут участие супруга президента Европейского совета и первая леди Украины Елена Зеленская. Часть гостей будет присутствовать в Украине, часть присоединится к мероприятию онлайн.

Киевская область

8:20 – в городе Бровары пройдет торжественное поднятие самого большого в области государственного флага (парк "Победа"). Выезд представителей СМИ в 7:20 от здания Киевской ОГА (Киев, ул. Леси Украинки, 1).

– в городе Бровары пройдет торжественное поднятие самого большого в области государственного флага (парк "Победа"). Выезд представителей СМИ в 7:20 от здания Киевской ОГА (Киев, ул. Леси Украинки, 1). Областной фестиваль "Сузір’я злагоди": презентация культурно-художественного, туристического, историко-научного, промышленного, сельскохозяйственного потенциала, презентация гостеприимства (фудкорт, блюда местной кухни), изделия ремесел и народных промыслов, промышленных изделий районов Киевской области. Концерт.

Львов