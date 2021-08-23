День Державного прапора України та акція біля посольства Росії – анонси СЬОГОДНІ

В Україні святкують День прапора та акція біля посольства Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 23 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- День Державного прапора.
- 9:00 – на площі Конституції розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України. З 9:00 до 18:00 Національна гвардія України нестиме Почесну варту біля будівлі Верховної Ради.
- 9:00 – акція біля посольства РФ у Києві з метою нагадати про майже 15 тисяч загиблих на Донбасі українців. Буде встановлено 150 прапорів України як символи людей, загиблих від збройної агресії Росії.
- Дні відкритих дверей у Верховній Раді з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності. Реєстрація для участі в екскурсії (завершується за 2 години до початку заходу).
- 10:30 – мирне зібрання прихильників руху Фалунь Дафа в пам'ять про загиблих від репресій у Китаї біля посольства КНР у Києві (вул. Грушевського, 32).
- 11:30 – установчий саміт Кримської платформи, на якому буде схвалена Спільна декларація, яка визначає основні параметри міжнародної політики щодо Криму (Паркова дорога, 16а, КВЦ "Парковий").
- 14:30 – президент України Володимир Зеленський виступить із заявою за підсумками саміту (Паркова дорога, 16а, КВЦ "Парковий").
- 16:00 – позачергова сесія Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 16:00 – виступ оркестру Військово-повітряних сил США в Європі (USAFE) у парку імені Т. Шевченка.
Київ
- 8:30 – пересувний концерт музикантів Національного академічного оркестру народних інструментів України. Протягом дня оркестр виступить на кількох столичних локаціях, а також проїде знаковими для історії України місцях Києва на відкритому автобусі, виконуючи музичні композиції (збір на вул. Маршала Тимошенко, 16, біля Оболонської РДА). Деталі .
- Київський саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності" в національному заповіднику "Софія Київська". Очікується участь у саміті 11 країн і організацій: Латвія, Литва, Сербія, Ліван, Ізраїль, Німеччина, Хорватія, Коста-Ріка, Бразилія. Візьмуть участь дружина президента Європейської ради і перша леді України Олена Зеленська. Частина гостей будуть присутні в Україні, частина приєднається до заходу онлайн.
Київська область
- 8:20 – у місті Бровари відбудеться урочисте підняття найбільшого в області державного прапора (парк "Перемога"). Виїзд представників ЗМІ о 7:20 від будівлі Київської ОДА (Київ, вул. Лесі Українки, 1).
- Обласний фестиваль "Сузір'я злагоди": презентація культурно-мистецького, туристичного, історико-наукового, промислового, сільськогосподарського потенціалу, презентація гостинності (фудкорт, страви місцевої кухні), вироби ремесел і народних промислів, промислових виробів районів Київської області. Концерт.
Львів
- 12:00 – міжнародна акція "Art-Class від діаспори". Меценатами міжнародної акції у 2021 році стали громадяни Португалії, Італії, Іспанії, США, Франції, Великої Британії, Ірландії, Латвії, Туреччини і України (вул. Городоцька, 305).