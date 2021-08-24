День Независимости и военный парад в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

День Независимости и парад в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Украина

Украина отмечает День Независимости – 30-летие принятия Акта провозглашения независимости страны.

– 30-летие принятия Акта провозглашения независимости страны. 10:00 – парад войск на Крещатике и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров).

– парад войск на Крещатике и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров). 13:00 – торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского и почетных гостей (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского и почетных гостей (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). Дни открытых дверей в Верховной Раде проходят по случаю Дня Государственного флага и Дня независимости Украины. Регистрация для участия в экскурсии по форме (завершается за 2 часа до начала мероприятия).

13:00 – Марш Патриотов – 2021. Сбор у станции метро "Университет". Детали.

– Марш Патриотов – 2021. Сбор у станции метро "Университет". Детали. 14:00 – Марш защитников Украины, организованный общественными организациями ветеранов, волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства. Шествие пройдет по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости. Сбор участников в 13:00 в парке им. Шевченко.

– Марш защитников Украины, организованный общественными организациями ветеранов, волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства. Шествие пройдет по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости. Сбор участников в 13:00 в парке им. Шевченко. 14:20 – внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 21:00 – праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" в НСК "Олимпийский".

Киевская область