День Незалежності і військовий парад у Києві – анонси СЬОГОДНІ

День Незалежності та парад в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 24 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Україна відзначає День Незалежності – 30-річчя ухвалення Акта проголошення незалежності країни.
- 10:00 – парад військ на Хрещатику і Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів).
- 13:00 – урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акту проголошення незалежності України за участю президента України Володимира Зеленського та почесних гостей (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- Дні відкритих дверей у Верховній Раді проходять з нагоди Дня Державного прапора та Дня незалежності України. Реєстрація для участі в екскурсії за формою (завершується за 2 години до початку заходу).
- 13:00 – Марш Патріотів – 2021. Збір біля станції метро "Університет". Деталі.
- 14:00 – Марш захисників України, організований громадськими організаціями ветеранів, волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства. Хода пройде маршрутом: парк Шевченка – Бессарабська площа – Хрещатик – Майдан Незалежності. Збір учасників о 13:00 у парку ім. Шевченка.
- 14:20 – позачергова сесія Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 21:00 – святковий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни" у НСК "Олімпійський".
Київська область
- 15:00 – у Бучі відбудеться урочиста церемонія відкриття "Академії спорту" (вул. Шевченка, 14).
- 16:15 – презентація проєкту технопарку Bucha Techno Garden (35-й км траси М07, перехрестя з кільцевим рухом), церемонія закладки капсули на місці розгортання технопарку. Виїзд представників ЗМІ на урочисті заходи о 13:30 від будівлі Київської ОДА (Київ, вул. Лесі Українки, 1).