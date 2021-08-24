День независимости в Киеве. Как прошел военный парад (фото)

Над Крещатиком пролетело более 50 летательных аппаратов и проехало 400 единиц оружия и техники / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины в котором приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Об этом сообщает "Сегодня".

Во время военного парада президент подписал указ о новом празднике Дне украинской государственности – его будут отмечать ежегодно 28 июля.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Также глава государства в своей речи заговорил о возвращении на родину украинских деятелей – гетьманов, националистов и других причастных к независимости страны.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Зеленский вручил государственные награды украинским общественным и культурным деятелям.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Зеленский награждает Андрея Шевченко, бывшего главного тренера мужской сборной по футболу. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

А закончилось мероприятие масштабным военным парадом, которые впечатлил всех присутствующих.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

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Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Как празднуют парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников