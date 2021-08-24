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Парад ко Дню Независимости: все подробности

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
24 августа, 08:51
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Украина отмечает 30-летие Независимости грандизным военным парадом
Парад ко Дню Независимости. Фото Reuters/Gleb Garanich
Парад ко Дню Независимости. Фото Reuters/Gleb Garanich

Сегодня, 24 августа, в Киеве пройдет парад ко Дню Независимости – военные расчеты пройдут по Майдану и Крещатику. Также в шествии берет участие военная техника и авиация. Присоединяются и войска стран-союзников.

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Парад проходит не только в Киеве – в Одессе на пляже "Ланжерон" пройдет парад кораблей, а помимо них пролетит боевая авиация. Военные покажут воздушные, морские и статистические вооружение и технику под сопровождение военного духового оркестра.

"Сегодня" следит за всеми подробностями парада:

8:45 На Крещатике последние приготовления к параду. Прибывают и зрители – многие в вышиванках. Люди начали сходиться за два часа до начала действа.

Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве поменяет график работы на праздничные дни 23-25 августа.

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Какие еще праздничные мероприятия состоятся в Киеве.

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