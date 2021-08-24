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Парад до Дня Незалежності: всі подробиці

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
24 серпня, 08:51
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Україна відзначає 30-річчя Незалежності грандізним військовим парадом
Парад до Дня Незалежності. Фото Reuters/Gleb Garanich
Парад до Дня Незалежності. Фото Reuters/Gleb Garanich

Сьогодні, 24 серпня, в Києві відбудеться парад до Дня Незалежності – військові розрахунки пройдуть по Майдану і Хрещатику. Також в ході бере участь військова техніка і авіація. Приєднуються і війська країн-союзників.

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Парад проходить не тільки в Києві – в Одесі на пляжі "Ланжерон" пройде парад кораблів, а крім них пролетить бойова авіація. Військові покажуть повітряні, морські та статистичні озброєння і техніку під супровід військового духового оркестру.

Дивимось онлайн-трансляцію параду:

"Сьогодні" стежить за всіма подробицями параду:

8:45 На Хрещатику останні приготування до параду. Прибувають і глядачі – багато в вишиванках. Люди почали сходитися за дві години до початку дійства.

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Раніше повідомлялося, що транспорт в Києві поміняє графік роботи на святкові дні 23-25 серпня.

Які ще святкові заходи відбудуться в Києві.

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