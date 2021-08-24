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День Независимости и военный парад в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 07:00
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Украина во вторник празднует 30-ю годовщину независимости, по случаю которой в Киеве утром пройдет военный парад, также запланированы другие мероприятия
День Независимости и парад в Украине
День Независимости и парад в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • Украина отмечает День Независимости – 30-летие принятия Акта провозглашения независимости страны.
  • 10:00 – парад войск на Крещатике и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров).
  • 13:00 – торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского и почетных гостей (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • Дни открытых дверей в Верховной Раде проходят по случаю Дня Государственного флага и Дня независимости Украины. Регистрация для участия в экскурсии по форме (завершается за 2 часа до начала мероприятия).
  • 13:00 – Марш Патриотов – 2021. Сбор у станции метро "Университет". Детали.
  • 14:00 – Марш защитников Украины, организованный общественными организациями ветеранов, волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства. Шествие пройдет по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости. Сбор участников в 13:00 в парке им. Шевченко.
  • 14:20 – внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 21:00 – праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" в НСК "Олимпийский".
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Киевская область

  • 15:00 – в Буче пройдет торжественная церемония открытия "Академии спорта" (ул. Шевченко, 14).
  • 16:15 – презентация проекта технопарка Bucha Techno Garden (35-й км трассы М07, перекресток с кольцевым движением), церемония закладки капсулы на месте развертывания технопарка. Выезд представителей СМИ на торжественные мероприятия в 13:30 от здания Киевской ОГА (Киев, ул. Леси Украинки, 1).

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