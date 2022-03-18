День сурка для врага: ВСУ нанесли новый удар по оккупантам на аэродроме Чернобаевки

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В Чернобаевке Херсонской области Вооруженные силы Украины опять нанесли чувствительный удар по оккупантам, которые заняли аэропорт.

Как рассказал на брифинге 18 марта внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, "снова порадовал нас результатом".

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"ВСУ снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ Южного военного округа РФ. Это направление, которое отвечало за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР"... По предварительным данным, командующий этой армией погиб", – заявил Арестович.

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил в Facebook 18 марта, что ВСУ уже в шестой раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке.

Оккупантов регулярно накрывают огнем в Чернобаевке

Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма – украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов.

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Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.

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Фото CNN

В ночь на 7 марта украинские военные нанесли удары по аэродрому. В результате уничтожена вражеская техника, в том числе 30 вертолетов.

Изначально о том, что удар нанесли ВСУ, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В свою очередь командование морской пехоты ВСУ уточнило, что в результате удара по аэродрому были уничтожены 30 вертолетов врага, а также живая сила и другая военная техника.

27 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как украинские военные с помощью беспилотников "Байрактар" уничтожили колонну вражеской техники в Чернобаевке.