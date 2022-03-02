"Денацифицируют" дома мирных жителей: Россия ударила по гражданским под Киевом (фото)

Русские военные бьют по мирным жителям / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Горенка Киевской области российские захватчики ударили по домам гражданских жителей, о пострадавших не сообщается.

Такая информация была опубликована в Telegram-канале Алексея Гончаренко.

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При этом о количестве пострадавших не сообщается.

"Село Горенка. Киевская область. Российско-фашистская армия "денацифицирует" частные дома местных жителей", – говорится в сообщении.

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Последствия обстрела. Фото: Алексей Гончаренко

Ситуация по районам Киевской области

Бучанский район. Вся территория района контролируется. Наиболее трудная ситуация в Бородянке и Гостомеле. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. Есть вероятность, что под завалами находятся люди. В Гостомеле периодические сражения. Получили информацию о формировании новых колонн захватчика. Утром произошел артобстрел в Гостомеле и Ирпене.

Фастовский район. Все 9 общин под контролем. Инфраструктура цела. Разрушения отсутствуют. ВСУ и тероборона отрабатывают диверсантов захватчика.

Белоцерковский район. Находится под контролем Белоцерковской военной администрации. Круглосуточно работает штаб территориальной обороны. Вечером 1 марта Белая Церковь подверглась обстрелам ракетами. Два взрыва. Жертв нет.

Вышгородский район. Ситуация напряженная, но контролируемая. Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. На оккупированной территории нет света, воды, перебоев со связью, нет подвоза продуктов. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. Активные боевые действия в течение ночи не зафиксированы.

Бориспольский район. Все общины находятся под контролем.

Броварской район. Все 8 теробщин под контролем. Осуществляется патрулирование и работают блокпосты. Наблюдается скопление вражеской техники. Объектов критической инфраструктуры – не нарушено.

Обуховский район. Ситуация контролируется. Все территориальные общины находятся под контролем. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи мирному населению.

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