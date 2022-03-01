В Киевской области вводится комендантский час: когда он будет действовать

В вечернее и ночное время нельзя выходить из дома без пропуска

Комендантский час вводится по всей области / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской облгосадминистрации.

Жителей призывают не выходить на улицы и другие общественные места — появляться можно только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

Реклама

"Мы продолжаем защищать Киевскую область. В некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице 1 марта не будут продавать алкоголь.

Обстановка в Украине 1 марта