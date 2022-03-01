В Киевской области вводится комендантский час: когда он будет действовать

По всей Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской облгосадминистрации.
Жителей призывают не выходить на улицы и другие общественные места — появляться можно только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.
"Мы продолжаем защищать Киевскую область. В некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", — говорится в сообщении.
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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице 1 марта не будут продавать алкоголь.
Обстановка в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- На Запорожье россияне из "Градов" обстреляли город, есть раненые.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными, российское Минобороны постепенно перестает скрывать потери.