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СЬОГОДНІ Новини України

У Київській області вводиться комендантська година: коли вона діятиме

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 15:08
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У вечірній та нічний час не можна виходити з дому без перепустки
Комендантська година вводиться по всій області
Комендантська година вводиться по всій області / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської облдержадміністрації.

Жителів закликають не виходити на вулиці та інші громадські місця — з'являтися можна лише зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

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"Ми продовжуємо захищати Київську область. У деяких напрямках ідуть важкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Вона необхідна насамперед для безпеки мешканців регіону", — йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці 1 березня не продаватимуть алкоголь.

Обстановка в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
  • На Запоріжжі росіяни із "Градів" обстріляли місто, є поранені.
  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти і напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • У РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими, російське Міноборони поступово перестає приховувати втрати

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