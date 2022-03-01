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СЬОГОДНІ Новини України

Як розпочався шостий день війни в Україні – Генштаб

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 08:55
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На Чернігівщині тривають бої, щоб не пустити противника до столиці
Військові продовжують захищати позиції / Колаж "Сьогодні"
Військові продовжують захищати позиції / Колаж "Сьогодні"

З початку доби, 1 березня, в Україні російські військові провели перегрупування військ та завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичних десантів та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

У Черніговській області тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова були окремі ДРГ противника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

"На інших напрямках танкові та механізовані частини ЗС України за підтримки авіації та артилерії продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогнева поразка противника всіма наявними засобами", – йдеться у повідомленні.

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Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні межі оборони та критично важливі об'єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупантів до передмість столиці.

Повітряні сили за останню добу знищили 5 літаків російського агресора.

Росія обстріляла Київ крилатими ракетами

Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у Мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни запускають у столиці України балістичні ракети. І це сталося після переговорів на Прип'яті.

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За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.

"Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти в кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", – написав Геращенко.

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