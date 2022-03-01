Как начался шестой день войны в Украине – Генштаб

В Черниговской области продолжаются бои, чтобы не пустить противника в столицу

Военные продолжают защищать позиции / Коллаж "Сегодня"

С начала суток 1 марта в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактических десантов и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

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Что известно

В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

"На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами", – говорится в сообщении.

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Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупантов к пригородам столицы.

Воздушные силы за последние сутки уничтожили 5 самолетов российского агрессора.

Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в Сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне запускают по столице Украины баллистические ракеты. И это произошло после переговоров на Припяти.

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По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.

"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал Геращенко.

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