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"Приховати не вийде": до РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 12:40
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До Росії прибувають перші мішки з трупами та ешелони з пораненими солдатами. Про це у відеозверненні розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати. Відсьогодні до Росії прибувають і перші ешелони з пораненими", – сказав Денисенко.

Він також додав, що для того, щоб дізнатися правду, жителям Росії знадобиться тиждень:

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"Для того, щоб така країна, як Російська Федерація, почала розуміти все, що відбувається на фронті, про кількість жертв, про все те, до чого довів їх Володимир Путін, потрібно приблизно 7 днів".

Раніше ми повідомляли про втрати противника за п'ять днів воєнних дій на території України. За даними Генерального штабу ЗСУ, 5710 окупантів ліквідовано, 200 – в полоні.

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