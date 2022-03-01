"Скрыть не получится": в РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными

В Россию прибывают первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными солдатами. Об этом в видеообращении рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть. С сегодняшнего дня в Россию прибывают и первые эшелоны с ранеными", — сказал Денисенко.
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Он также добавил, что для того, чтобы узнать правду, жителям России понадобится неделя:
"Для того, чтобы такая страна, как Российская Федерация, начала понимать все, что происходит на фронте, о количестве жертв, обо всем том, до чего довел их Владимир Путин, нужно примерно 7 дней".
Ранее мы сообщали о потерях противника за пять дней военных действий на территории Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, 5710 оккупантов ликвидировано, 200 - в плену.