"Скрыть не получится": в РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными

В МВД сообщают о массовых потерях со стороны врага

Тела оккупантов возвращаются на родину/Коллаж "Сегодня"

В Россию прибывают первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными солдатами. Об этом в видеообращении рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть. С сегодняшнего дня в Россию прибывают и первые эшелоны с ранеными", — сказал Денисенко.

Он также добавил, что для того, чтобы узнать правду, жителям России понадобится неделя:

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"Для того, чтобы такая страна, как Российская Федерация, начала понимать все, что происходит на фронте, о количестве жертв, обо всем том, до чего довел их Владимир Путин, нужно примерно 7 дней".

Ранее мы сообщали о потерях противника за пять дней военных действий на территории Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, 5710 оккупантов ликвидировано, 200 - в плену.