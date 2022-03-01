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Резніков заявив про величезні втрати росіян від війни з Україною

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 10:56
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Міністр оборони розповів, чим те, що відбувається, закінчиться для РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки п'яти днів війни Росії проти України. Він заявив, що добре було б провести міжнародний трибунал для Путіна та його поплічників у Харкові, який жорстоко обстрілюють російські військові.

"На п'яту добу інтервенції російські окупанти виявилися нездатними приховувати, що в них починається агонія. Варварські обстріли ракетами та РСЗВ мирних міст – це свідчення того, що вони не здатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це військовий злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені на своє існування, що залишилося, носити тавро вбивць і ховатися. На них чекає трибунал. Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено в Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацисти були засуджені за військові злочини. Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які його вже "перевершили", — написав він у Facebook.

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Резніков відмітив захисників України на сході — за його словами, вони стали непереборним бар'єром для ворога, і це його деморалізує.

Також міністр розповів, як страждає Росія від свого рішення напасти на Україну.

"На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів приєдналася міжнародна ІТ-спільнота. Підвищуються поставки зброї та всього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті. Сотні тисяч людей у Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає жодної "спецоперації". Є звичайна загарбницька війна, на якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною. У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався розлюченим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути", — написав він.

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Що відбувається в Україні 1 березня

  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
  • Рашисти завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.
  • Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один вже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.

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